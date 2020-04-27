2020-04-27T12:09:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: коронавирусом заразились 12 детей

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Заражения происходят в разных возрастных группахЗаражения происходят в разных возрастных группахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из 69 выявленных за последние сутки заболевших 40 женщин и 29 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – шесть человек, 11-17 лет - шесть человек, 18-29 лет – семь человек; 30-60 лет – 23 человека; более 60 лет – 27 человек.

Из общего числа заболевших под медицинским наблюдением находятся 473 пациента: 114 на лечении в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко; 8 на лечении в городском клиническом родильном доме; 351 без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек. По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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