Читатели спросили – «Открытие» отвечает!

27 Апр 2020 2020-04-27T12:05:30+03:00

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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Что нужно делать, если истек срок действия банковской карты?

- В нынешних условиях банк «Открытие» принял решение продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия. Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Но, если у вас есть возможность, вы можете заказать перевыпуск карты через интернет или мобильный банк, а потом записаться на посещение офиса и забрать ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU