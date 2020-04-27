2020-04-27T12:05:30+03:00
Экономика

Читатели спросили – «Открытие» отвечает!

Управляющий банком «Открытие» в Курске Иван Федосеев вновь ответил на вопросы читателей
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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Что нужно делать, если истек срок действия банковской карты?

- В нынешних условиях банк «Открытие» принял решение продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия. Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Но, если у вас есть возможность, вы можете заказать перевыпуск карты через интернет или мобильный банк, а потом записаться на посещение офиса и забрать ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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