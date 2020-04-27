Курский доктор попал в список памяти медработников, погибших во время пандемии КОВИД

27 Апр 2020 2020-04-27T10:42:42+03:00

Медработники в период пандемии наиболее подвержены заражению Фото: предоставлено пресс-службой

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В интернете опубликован список памяти врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии КОВИД.

В нем значатся медработники из разных регионов России. От Курской области печальный список пополнил 54-летний анестезиолог-реаниматолог Курского противотуберкулезного диспансера Игорь Татаркин. Игорь Геннадьевич отдал своей профессии 27 лет.

По некоторым данным Татаркин помогал наладить работу ИВЛ в областной инфекционной больнице имени Семашко.

Добавим, что список формируется онлайн.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек. По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU