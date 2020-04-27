Число умерших из-за коронавируса в Курске на 27 апреля 2020 года составило шесть человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 27 апреля 2020 года составило шесть человек.
Скончались шесть человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, сообщили в администрации региона. В том числе два новых летальных случая произошли за последние сутки.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек. По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.
- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU