27 Апр 2020 2020-04-27T10:26:11+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 27 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 27 апреля 2020 года составило шесть человек.

Скончались шесть человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, сообщили в администрации региона. В том числе два новых летальных случая произошли за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек. По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU