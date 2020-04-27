2020-04-27T10:21:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За сутки прибавилось 69 подтвержденных случаев коронавирусаЗа сутки прибавилось 69 подтвержденных случаев коронавирусаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек. По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 473 пациента: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; восемь – на лечении в городском клиническом родильном доме; 351 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 46 пациентов. Скончались шесть (+2) человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1050 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин с 2095 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 146 человек.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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