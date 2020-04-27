Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Потенциально любой из нас может быть заражен"

27 Апр 2020 2020-04-27T09:34:54+03:00

Далеко не во всех аптеках есть средства защиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

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- Что такое коронавирусная инфекция на данном этапе? Когда потенциально любой из нас может быть заражен. Сейчас уже не имеет значения, кто приехал из Москвы или из-за границы. Поэтому к любому надо относиться крайне внимательно», - сказал губернатор.

Также Роман Старовойт незапланированно проверил ассортимент двух аптек в поселке Касторное. Антисептики оказались в наличии в обеих торговых точках, однако защитные маски – в одной из них. По словам провизора, имеются проблемы с поставщиками.

- Одноразовые маски были в продаже давно. Обещали привезти на этой неделе, но сказали, что поставщик оказался не добросовестным, и перенесли на следующую, - сообщила провизор. Глава региона обещал проработать этот вопрос. Сотрудники аптеки рассказали, что средства индивидуальной защиты пользуются постоянным спросом.

ИСТОЧНИК KP.RU