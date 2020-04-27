Режим повышенной готовности в Курске: по факту заражения коронавирусом медиков и пациентов проведут проверку

27 Апр 2020 2020-04-27T09:26:37+03:00

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Глава региона поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП, где выявлен очаг заражения корнавирусом. По мнению губернатора, это необходимо сделать для того, чтобы подобное не повторилось в будущем в других медучреждениях.

- В БСМП закрыли на карантин часть одного этажа. Но мне в соцсетях пишут, что часть персонала из этого отделения были переведены главврачом в другие отделения, - рассказал Роман Старовойт. - Также сообщают, что медикам не выдавали средства индивидуальной защиты, из-за этого якобы распространилась инфекция. Прошу организовать служебную проверку и проверить все эти факты.

Ранее КП сообщала, что в БСМП коронавирусом заразились более 70 медиков и 20 пациентов. Медучреждение закрыто на карантин.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU