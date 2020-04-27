2020-04-27T08:36:26+03:00
Победа

Курский студент создал интерактивную летопись Великой Отечественной

Принять участие в проекте могут все желающие
Светлана ВОЛКОВА
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Любой желающий может дополнить летописьЛюбой желающий может дополнить летописьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Студент факультета физики, математики, информатики курского вуза Алексей Секерин разработал портал «Интерактивный музей «Летопись Великой Отечественной 2.0». Здесь хранятся документы и аудиовизуальные материалы из фондов школьных музеев, персональных анкет ветеранов Великой Отечественной войны.

Алексей создал свой проект, чтобы объединить достижения поискового движения, сохранить историческую память и популяризировать добровольческое музейное движение. Принять участие в проекте могут школьные музеи, волонтерские и общественные организации, неравнодушные к теме сохранения исторической памяти граждане. Адрес портала https://letopisofwar.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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