Курский студент создал интерактивную летопись Великой Отечественной

27 Апр 2020 2020-04-27T08:36:26+03:00

Принять участие в проекте могут все желающие

Изменить размер текста: A A

Студент факультета физики, математики, информатики курского вуза Алексей Секерин разработал портал «Интерактивный музей «Летопись Великой Отечественной 2.0». Здесь хранятся документы и аудиовизуальные материалы из фондов школьных музеев, персональных анкет ветеранов Великой Отечественной войны.

Алексей создал свой проект, чтобы объединить достижения поискового движения, сохранить историческую память и популяризировать добровольческое музейное движение. Принять участие в проекте могут школьные музеи, волонтерские и общественные организации, неравнодушные к теме сохранения исторической памяти граждане. Адрес портала https://letopisofwar.ru

ИСТОЧНИК KP.RU