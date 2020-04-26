Недостатки ямочного ремонта устранят на дорогах Курска
Подрядчику направили претензию по работе на улице Ленина и Кулакова
фото: пресс-служба администрации Курска.
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Сотрудники городской администрации проверили, как выполнили ямочный ремонт на нескольких улицах Курска. Проверяющие оказались недовольны увиденным и направили подрядчику уведомление о выявленных недостатках с требованием исправить их за свой счет.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, накануне организации приступили к устранению дефектов на улице Ленина. В понедельник аналогичные работы начнутся на проспекте Кулакова.
Напомним, в этом году ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью запланирован на площади более 40 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU