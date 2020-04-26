2020-04-26T10:41:15+03:00
Общество

Недостатки ямочного ремонта устранят на дорогах Курска

Подрядчику направили претензию по работе на улице Ленина и Кулакова
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба администрации Курска.фото: пресс-служба администрации Курска.
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Сотрудники городской администрации проверили, как выполнили ямочный ремонт на нескольких улицах Курска. Проверяющие оказались недовольны увиденным и направили подрядчику уведомление о выявленных недостатках с требованием исправить их за свой счет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, накануне организации приступили к устранению дефектов на улице Ленина. В понедельник аналогичные работы начнутся на проспекте Кулакова.

Напомним, в этом году ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью запланирован на площади более 40 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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