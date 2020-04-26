Еще 67 человек заразились коронавирусом в Курской области

26 Апр 2020 2020-04-26T10:28:53+03:00

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Коронавирус обнаружили еще у 67 жителей Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб 26 апреля. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 456.

Из них 406 пациентов находятся под медицинским наблюдением: 112 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 294 - без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей. 46 человек уже выздоровели, четверо скончались.

1026 курян, прибывших из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19, тоже на домашнем карантине. С 2084 человек аналогичный режим снят. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU