2020-04-25T13:05:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: волонтеры отработали более трех тысяч заявок

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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В день в волонтерский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поступает около 20-25 заявокВ день в волонтерский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поступает около 20-25 заявокФото: Из архива "КП"
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Курские волонтеры отработали уже более трех тысяч заявок. На сегодняшний день в акции #МыВместе занято около 300 человек. Представители есть во всех районах Курской области. Волонтеры доставляют продукты питания, покупают необходимые лекарства и помогают медикам.

В день в волонтерский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поступает около 20-25 заявок. Ребята уже доставили 2800 коробок с необходимыми наборами для граждан старше 65 лет, отоварили более 1,5 тысячи льготных рецептов для пожилых, по более чем 700 заявкам купили необходимые лекарства.

Как сообщалось ранее, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Курской области растет с каждым днем. По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в Курске на 25 апреля 2020 года составило 389 человек, плюс 44 за сутки.

Куряне в возрасте 65 лет и старше, получающие минимальную пенсию, малообеспеченные одиноко проживающие пожилые люди, не имеющие родственников, могут получить бесплатный продуктовый набор. Заявки формируют органы местного самоуправления районов и городских округов по месту жительства граждан, нуждающихся в поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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