2020-04-25T12:09:25+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб пожилой мужчина

ЧП произошло в Конышевке
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили 21 человек, девять единиц техникиПожар тушили 21 человек, девять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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25 апреля в 03:43 в «Службу спасения» потупило сообщение о возгорании металлической бытовки на улице Октябрьской в поселке Конышевка.

На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 30 Конышевского района, отдельный пост Иванчиково, отдельный пост Васильевка, 10 ПСЧ, 9 ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание потушили в 03:47. Бытовка выгорела полностью. Погиб 61-летний мужчина. Пожар тушили 21 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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