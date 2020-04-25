Под Курском на пожаре погиб пожилой мужчина

25 Апр 2020 2020-04-25T12:09:25+03:00

Пожар тушили 21 человек, девять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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25 апреля в 03:43 в «Службу спасения» потупило сообщение о возгорании металлической бытовки на улице Октябрьской в поселке Конышевка.

На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 30 Конышевского района, отдельный пост Иванчиково, отдельный пост Васильевка, 10 ПСЧ, 9 ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание потушили в 03:47. Бытовка выгорела полностью. Погиб 61-летний мужчина. Пожар тушили 21 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU