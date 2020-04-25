2020-04-25T12:54:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 апреля 2020 составило 389 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 25 апреля 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Диагноз подтвердился еще у 44 человекДиагноз подтвердился еще у 44 человекФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа инфекции, число заболевших коронавирусом в Курске на 25 апреля 2020 года составило 389 человек, плюс 44 за сутки.

Bз числа этих заболевших 30 женщин и 14 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 1 человек, 11-17 лет - 2 человека, 18-29 лет – 4 человека; 30-60 лет – 25 человек; более 60 лет – 12 человек.

Из них под медицинским наблюдением 339 пациентов: 95 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 244 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 46 (+8) пациентов.

Скончались 4 человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1011 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019.

Снят карантин с 2081 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 125 человек.

Под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находятся больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

В районные суды Курской области поступило 405 материалов об административных правонарушениях, касающихся невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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