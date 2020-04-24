Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Курске: в городе провели очередную санобработку

24 Апр 2020 2020-04-24T21:10:34+03:00

За день обработали 60 улиц

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В Курске провели очередную санитарную обработку общественных пространств. В работах приняли участие сотрудники окружных администраций, департамента пассажирского транспорта, управления по делам ГО и ЧС, муниципальных предприятий «Водоканал города Курска» и «Курскэлектротранс», ОАО «Благоустройство»; ООО «Интеграл - Строй», ГУ МЧС.

За день обработали 60 улиц, два десятка парков и скверов, подземные и надземные пешеходные переходы, порядка двухсот остановок общественного транспорта.

В Сеймском округе по просьбам жителей провели дезинфекцию улиц Широкая, Фабричная и 2-й Фабричный переулок. Сотрудники спецавтобазы по уборке мусора дезинфицировали 180 контейнерных площадок. Кроме того, 856 сотрудников управляющих компаний вышли на обработку многоквартирных домов и придомовых территорий.

По данным на 24 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 345 (+37) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них 37 случаев выявлено за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU