Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Курске: в городе провели очередную санобработку
В Курске провели очередную санитарную обработку общественных пространств. В работах приняли участие сотрудники окружных администраций, департамента пассажирского транспорта, управления по делам ГО и ЧС, муниципальных предприятий «Водоканал города Курска» и «Курскэлектротранс», ОАО «Благоустройство»; ООО «Интеграл - Строй», ГУ МЧС.
За день обработали 60 улиц, два десятка парков и скверов, подземные и надземные пешеходные переходы, порядка двухсот остановок общественного транспорта.
В Сеймском округе по просьбам жителей провели дезинфекцию улиц Широкая, Фабричная и 2-й Фабричный переулок. Сотрудники спецавтобазы по уборке мусора дезинфицировали 180 контейнерных площадок. Кроме того, 856 сотрудников управляющих компаний вышли на обработку многоквартирных домов и придомовых территорий.
По данным на 24 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 345 (+37) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них 37 случаев выявлено за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU