Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: специалисты обследуют предприятия потребительской сферы

24 Апр 2020 2020-04-24T19:42:46+03:00

В Центральном округе за день было проверено 37 торговых предприятий

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

Сотрудники окружных администраций ежедневно мониторят объекты потребительской сферы на предмет соблюдения требований распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 г. №60-рг «О введении режима повышенной готовности» в части приостановки деятельности организаций и предприятий потребительской сферы.

Только за вчерашний день в Железнодорожном округе обследовали 18 торговых точек. Выдали два уведомления о необходимости приостановления деятельности.

В Центральном округе за день проверили 37 торговых предприятий – нарушений не выявлено.

Специалисты Сеймского округа обследовали 25 предприятий потребительской сферы. По итогам контрольных мероприятий выдали одно уведомление о необходимости приостановить деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU