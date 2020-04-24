2020-04-24T19:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: специалисты обследуют предприятия потребительской сферы

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В Центральном округе за день было проверено 37 торговых предприятийВ Центральном округе за день было проверено 37 торговых предприятий
Изменить размер текста:

Сотрудники окружных администраций ежедневно мониторят объекты потребительской сферы на предмет соблюдения требований распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 г. №60-рг «О введении режима повышенной готовности» в части приостановки деятельности организаций и предприятий потребительской сферы.

Только за вчерашний день в Железнодорожном округе обследовали 18 торговых точек. Выдали два уведомления о необходимости приостановления деятельности.

В Центральном округе за день проверили 37 торговых предприятий – нарушений не выявлено.

Специалисты Сеймского округа обследовали 25 предприятий потребительской сферы. По итогам контрольных мероприятий выдали одно уведомление о необходимости приостановить деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: специалисты обследуют предприятия потребительской сферы
Курских водителей проверят на трезвость
В Курской области восстанавливают леса
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Курске: на искусственной вентиляции легких находятся пять человек
Под Курском сгорел деревянный дом
В Курской области пройдут грозовые дожди
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: молодожены регистрируют брак в масках и защитных перчатках
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: куряне жалуются на жару в квартирах
Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус за сутки подтвердился у 37 человек
Мошенники оформили на курянина кредит
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 апреля 2020 года составило 345 человек
В Курске на пожаре погиб мужчина
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: малоимущие могут претендовать на бесплатный продуктовый набор
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске резко выросли цены на гречку и рис
Режим самоизоляции в Курске: зараженные коронавирусом медики БСМП - на круглосуточной обсервации на территории больницы
Сбербанк определил лимит в 57,3 млрд рублей для беспроцентных кредитов на зарплаты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: полиция патрулирует парки, скверы и дворы
В Курской области отремонтируют более 260 километров дорог
В Курске стали штрафовать за парковку на газонах
Режим самоизоляции в Курске: в БСМП с подозрением на коронавирус находится более 90 человек
Мошенники списали деньги с карты курянина
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: стартовали онлайн-соревнования по спортивной гимнастике
Режим самоизоляции в Курске: БСМП на карантине по коронавирусу - более 70 человек заразились
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: предостережение получили люди, пришедшие возложить цветы к памятнику Ленину
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки зарегистрировано 32 новых случая коронавируса
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: работает "горячая линия" по транспортным картам для медиков
Вор сдал в лом металлический контейнер с дачи курянки
Сбербанк выдаст кредиты под 0% даже компаниям – клиентам других банков