Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: специалисты обследуют предприятия потребительской сферы
Сотрудники окружных администраций ежедневно мониторят объекты потребительской сферы на предмет соблюдения требований распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 г. №60-рг «О введении режима повышенной готовности» в части приостановки деятельности организаций и предприятий потребительской сферы.
Только за вчерашний день в Железнодорожном округе обследовали 18 торговых точек. Выдали два уведомления о необходимости приостановления деятельности.
В Центральном округе за день проверили 37 торговых предприятий – нарушений не выявлено.
Специалисты Сеймского округа обследовали 25 предприятий потребительской сферы. По итогам контрольных мероприятий выдали одно уведомление о необходимости приостановить деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU