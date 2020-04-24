В Курской области восстанавливают леса
Уже засажено 330 гектаров
Первыми завершили работы Солнцевское, Дмитриевское и Хомутовское лесничества
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В 2020 году лесоводы Курской области в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» займутся лесовосстановлением и лесоразведением на площади 404 гектаров.
Весной лесохозяйственным предприятиям области и арендаторам лесных участков необходимо восстановить 345 гектаров лесных насаждений. В настоящее время уже засажено 330 га. Первыми завершили работы Солнцевское, Дмитриевское и Хомутовское лесничества.
ИСТОЧНИК KP.RU