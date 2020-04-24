Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Курске: на искусственной вентиляции легких находятся пять человек

24 Апр 2020 2020-04-24T18:08:11+03:00

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Четыре пациента с коронавирусной инфекцией находятся в инфекционной больнице имени Семашко на неинвазивной ИВЛ, один - на инвазивной. Об этом сообщила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса. Самому младшему пациенту 54 года, все они относятся к группе риска.

По данным на 24 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 345 (+37) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них 37 случаев выявлено за последние сутки.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека. Из них 74-летняя пациентка скончалась 23 апреля. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU