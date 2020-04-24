Под Курском сгорел деревянный дом
24 апреля в 11:02 24 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Телятниково Льговского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 10, отдельного поста Иванчиково, добровольная пожарная команда Иванчиковского сельсовета, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электросетей и газовой службы.
Возгорание локализовали в 11:14, ликвидировали полностью - в 11:18. В результате пожара в деревянном доме размером 5 х 12 метров огонь повредил кровлю на площади 20 квадратов и потолочное перекрытие.
В ликвидации пожара принимали участие 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Более трагически завершился пожар в одной из квартир на улице Краснознаменной в Курске. В огне погиб 49-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU