2020-04-24T15:38:38+03:00
Общество

В Курской области пройдут грозовые дожди

Температура воздуха повысится до плюс 20 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха ночью +4…+9 ºС, днем +15…+20 ºСТемпература воздуха ночью +4…+9 ºС, днем +15…+20 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 24 апреля и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 6-11, днем при грозах местами порывы 15-19 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 ºС, днем +15…+20 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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