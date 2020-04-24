Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: молодожены регистрируют брак в масках и защитных перчатках

24 Апр 2020 2020-04-24T14:00:38+03:00

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Куряне, подавшие заявления на заключение брака в апреле, перенесли регистрацию на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает комитет ЗАГС Курской области.

По словам специалистов, таких пар больше половины. В основном заявления переносят на поздние периоды: август, сентябрь и октябрь.

Всего на государственную регистрацию брака на апрель было подано 370 заявлений, из которых почти 300 приходилось на 25 апреля (первую субботу после Пасхи). Около 80 пар, желающих вступить в брак в этот день, не изменили свое решение. Их регистрация пройдет без гостей, только в присутствии сотрудников органов ЗАГС. При этом участники церемонии будут находиться в защитных масках и перчатках.

Прием заявлений на государственную регистрацию заключения и расторжения брака по распоряжению Минюста России временно приостановлен до 1 июня. Другие услуги оказываются дистанционно, в том числе и через портал госуслуг. При необходимости обратиться в этот орган лично следует уточнить график приема в отделе ЗАГС района (города), в котором проживаете. Контактные телефоны указаны на сайте комитета ЗАГС Курской области.

Как уже сообщала КП, под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека, сообщили в администрации региона.

- Скончались четыре человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, из них одна пациентка 74 лет с подтвержденным COVID-19 умерла 23 апреля. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы, - сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU