Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: куряне жалуются на жару в квартирах

24 Апр 2020 2020-04-24T13:48:15+03:00

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Курская область, как и вся страна, сейчас находится в режиме самоизоляции. Большинство курян вынуждены ограничить выход на улицу и все больше времени проводить в квартирах.

Однако все больше жалоб стало поступать на жару в многоэтажка.

- На календаре 24 апреля, на улице +20 тепла, а батареи горячие. Топят так, как не топили в ноябре! - жалуется курянка Ирина Кузнецова.

Действительно, столбик термометра днем поднимается все выше. В ближайшую неделю температура на улице будет держаться выше отметки +10 градусов, однако сроки завершения отопительного сезона до сих пор не названы.

Разумеется, что и заплатить за потраченное в апреле тепло курянам придется сполна.

Ранее сообщалось, что отключение объектов жилого фонда от отопления начнется, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток составит +8 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU