2020-04-24T13:48:15+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: куряне жалуются на жару в квартирах

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Чтобы выжить в самоизоляции, курянам приходится "отапливать улицу"Чтобы выжить в самоизоляции, курянам приходится "отапливать улицу"Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Курская область, как и вся страна, сейчас находится в режиме самоизоляции. Большинство курян вынуждены ограничить выход на улицу и все больше времени проводить в квартирах.

Однако все больше жалоб стало поступать на жару в многоэтажка.

- На календаре 24 апреля, на улице +20 тепла, а батареи горячие. Топят так, как не топили в ноябре! - жалуется курянка Ирина Кузнецова.

Действительно, столбик термометра днем поднимается все выше. В ближайшую неделю температура на улице будет держаться выше отметки +10 градусов, однако сроки завершения отопительного сезона до сих пор не названы.

Разумеется, что и заплатить за потраченное в апреле тепло курянам придется сполна.

Ранее сообщалось, что отключение объектов жилого фонда от отопления начнется, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток составит +8 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области пройдут грозовые дожди
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: молодожены регистрируют брак в масках и защитных перчатках
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: куряне жалуются на жару в квартирах
Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус за сутки подтвердился у 37 человек
Мошенники оформили на курянина кредит
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 апреля 2020 года составило 345 человек
В Курске на пожаре погиб мужчина
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: малоимущие могут претендовать на бесплатный продуктовый набор
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске резко выросли цены на гречку и рис
Режим самоизоляции в Курске: зараженные коронавирусом медики БСМП - на круглосуточной обсервации на территории больницы
Сбербанк определил лимит в 57,3 млрд рублей для беспроцентных кредитов на зарплаты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: полиция патрулирует парки, скверы и дворы
В Курской области отремонтируют более 260 километров дорог
В Курске стали штрафовать за парковку на газонах
Режим самоизоляции в Курске: в БСМП с подозрением на коронавирус находится более 90 человек
Мошенники списали деньги с карты курянина
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: стартовали онлайн-соревнования по спортивной гимнастике
Режим самоизоляции в Курске: БСМП на карантине по коронавирусу - более 70 человек заразились
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: предостережение получили люди, пришедшие возложить цветы к памятнику Ленину
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки зарегистрировано 32 новых случая коронавируса
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: работает "горячая линия" по транспортным картам для медиков
Вор сдал в лом металлический контейнер с дачи курянки
Сбербанк выдаст кредиты под 0% даже компаниям – клиентам других банков