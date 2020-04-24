Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус за сутки подтвердился у 37 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T13:09:09+03:00

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По данным на 24 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 345 (+37) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них 37 случаев выявлено за последние сутки. По информации Управления Роспотребнадзора по Курской области, из числа этих заболевших 31 женщина и шесть мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – один человек, 18-29 лет – три человека; 30-60 лет – 22 человека; более 60 лет – 11 человек.

Из общего числа заболевших 303 пациента находятся под медицинским наблюдением, из них 90 человек в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, 213 получают медицинскую помощь на дому.

Как уже сообщала КП, под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU