Мошенники оформили на курянина кредит

24 Апр 2020 2020-04-24T11:54:35+03:00

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В дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» поступило заявление от 59-летнего жителя Курчатова, который сообщил, что неизвестные обманом оформили на его имя кредит на сумму 200 тысяч рублей, и заставляли перевести им на счет 500 тысяч рублей с другого его банковского счета.

Полицейские установили, что на телефон мужчины поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить на курянина кредит, после чего переключил звонок на якобы сотрудника службы безопасности. В ходе разговора «сотрудник безопасности» рассказал, что на имя курянина пытаются оформить кредит, но так как он не собирался брать его, то лже- представитель банка попросил следовать его указаниям. Но на самом деле именно они во время разговора подавали онлайн заявку на получения займа.

Не сомневаясь в правдивости слов неизвестных, житель Курчатова сообщил мужчине цифровой код и пароли, пришедшие ему на телефон в СМС. Видя, что деньги поступили ему на счет, мошенники убедили его перевести их на якобы безопасный номер телефона, который они указали.

Но на этом аферисты не остановились. На одном из счетов у курянина была сумма в 500 тысяч рублей. Для безопасности они предложили и ее перевести на безопасный счет, путем внесения наличных на счет. Благодаря существующим правилам банка, которые не позволяют снять такую сумму сразу и разъяснительной работе, которую провели сотрудники банка, гражданин, понял, что действуют мошенники и обратился в полицию с заявлением.

По данному факту следователями МО МВД России «Курчатовский» проводится проверка. Полиция настоятельно рекомендует при звонке с незнакомого номера по любым обстоятельствам, связанным с банковской деятельностью: вкладами, счетами, кредитами и т.д. тут же прервать разговор, и позвонить по горячей линии своего банка.

ИСТОЧНИК KP.RU