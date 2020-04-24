24 Апр 2020 2020-04-24T11:33:16+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека, сообщили в администрации региона.

- Скончались четыре человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, из них одна пациентка 74 лет с подтвержденным COVID-19 умерла 23 апреля. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы, - сказали в обладминистрации.

До этого еще одна пожилая пациентка, перенесшая коронавирус, в регионе умерла от другого диагноза. Этот случай официально вошел в статистику выздоровевших. Также коронавирус не подтвердился у мужчины, который умер от пневмонии в апреле этого года.

Как уже сообщала КП, под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU