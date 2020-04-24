2020-04-24T11:00:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 апреля 2020 года составило 345 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 24 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Курянам советуют использовать маски и дезинфекторыКурянам советуют использовать маски и дезинфекторыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 апреля 2020 года составило 345 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 24 апреля, в Курской области зарегистрировано 345 (+37) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 303 пациента: 90 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 213 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 38 (+2) пациентов.

Скончались 4 человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, из них одна пациентка 74 лет с подтвержденным COVID-19 скончалась 23 апреля. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 885 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 141 человек. Снят карантин с 2061 человека.

Как уже сообщала КП, под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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