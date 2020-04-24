2020-04-24T09:00:02+03:00
Происшествия

В Курске на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла на улице Краснознаменной
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел утромПожар произошел утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 06:22 24 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Краснознаменная в Курске.

По прибытии в 06:24 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:30, ликвидировано в 06:34, сообщили в МЧС.

В результате пожара в однокомнатной квартире общей площадью 18 кв. м. на кухне общей площадью поврежден кухонный гарнитур, стены и потолок. В результате пожара погиб 49-летний мужчина.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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