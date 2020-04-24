2020-04-24T08:48:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: малоимущие могут претендовать на бесплатный продуктовый набор

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Цены на прилавках вырослиЦены на прилавках вырослиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Заявки на предоставление бесплатных продуктовых наборов нуждающимся принимают органы местного самоуправления, сообщили в администрации региона.

Куряне в возрасте 65 лет и старше, получающие минимальную пенсию, малообеспеченные одиноко проживающие пожилые люди, не имеющие родственников, могут получить бесплатный продуктовый набор. Это крупы, мука, консервированные овощи, сахар, чай, моющие средства, спички и растительное масло.

Планируется выдать 20 тысяч таких наборов, из них две тысячи уже доставлено получателям. Заявки формируют органы местного самоуправления районов и городских округов по месту жительства граждан, нуждающихся в поддержке.

Акция финансируется из средств Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».

Ранее КП сообщала о росте цен на некоторые продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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