Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: малоимущие могут претендовать на бесплатный продуктовый набор
Заявки на предоставление бесплатных продуктовых наборов нуждающимся принимают органы местного самоуправления, сообщили в администрации региона.
Куряне в возрасте 65 лет и старше, получающие минимальную пенсию, малообеспеченные одиноко проживающие пожилые люди, не имеющие родственников, могут получить бесплатный продуктовый набор. Это крупы, мука, консервированные овощи, сахар, чай, моющие средства, спички и растительное масло.
Планируется выдать 20 тысяч таких наборов, из них две тысячи уже доставлено получателям. Заявки формируют органы местного самоуправления районов и городских округов по месту жительства граждан, нуждающихся в поддержке.
Акция финансируется из средств Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».
Ранее КП сообщала о росте цен на некоторые продукты питания.
ИСТОЧНИК KP.RU