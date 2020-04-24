Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске резко выросли цены на гречку и рис

24 Апр 2020 2020-04-24T08:18:13+03:00

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"КП" уже сообщала, что в регионе после введения режима самоизоляции, несмотря на обещания чиновников контролировать продовольственную ситуацию в регионе, резко выросли цены на некоторые продукты. В частности огромный ценовой скачек, не поддающийся никакому экономическому обоснованию, был отмечен на лимоны и имбирь. Цена на последний доходила в торговых сетях до 999 рублей за кило, что в несколько раз выше зимнего ценника.

После того как СМИ сообщили, что имбирь и лимон не спасают от коронавируса, а также привлекли внимание к резкому скачку цен, тороговые сети уменьшили аппетит. Цена за кило имбиря сейчас установилась в районе 600 рублей за кило, что тоже недешево.

Упаковки стали меньше - цена вышеФото: Светлана ВОЛКОВА

Зато продолжают дорожать такие "социальные" продукты, как гречка и рис. Да и упаковки стали меньше весом - так, гречку курского производства теперь умудряются продавать в упаковках по 700 грамм по цене 56 рублей 99 копеек за штуку. Итого - более 80 рублей за кило. За пачку длиннозерного риса в 800 грамм нужно заплатить 62 рубля 99 копеек.

Хитрый маркетинговых ход нетрудно разгадать - "порцию" уменьшили, чтобы не пугать ценой покупателя.

Ранее в администрации региона прокомментировали ситуацию с ростом цен:

"Антикоронавирусный" имбирь упал в ценеФото: Светлана ВОЛКОВА

- В условиях свободного рынка государственное вмешательство в дела бизнеса возможно лишь при определенных обстоятельствах. Если в течение 30 дней на территории региона рост розничных цен на товары первой необходимости составит 30% и более, то Правительство РФ вправе установить предельно допустимые розничные цены на эти товары на срок не более 90 календарных дней (Постановление Правительства РФ 15.07.201о №530).

- Специалисты отмечают рост цен в пределах инфляции, а также в связи с сезонным фактором. Весной традиционно дорожают овощи - картофель, капуста, морковь, лук. Незначительное повышение цен отмечается на крупу гречневую (до 6%) и сахар песок (до 4%), мясо птицы (до 8%), - привели свои расчеты в комитете по тарифам и ценам Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU