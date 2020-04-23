Режим самоизоляции в Курске: зараженные коронавирусом медики БСМП - на круглосуточной обсервации на территории больницы

23 Апр 2020 2020-04-23T23:39:16+03:00

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Как уже сообщала КП, под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

Ситуация вызвана множественным заносом, это связано с профилем лечебного учреждения. БСМП продолжает работать, но в рамках карантинного режима. Прием новых больных временно приостановлен.

- По предписанию главного санитарного врача Курской области для обеспечения режима карантина в БСМП медицинские работники помещены на круглосуточную обсервацию на территории больницы. 38 сотрудников проживают в одном из корпусов лечебного учреждения, для этого созданы все условия. Они обеспечены трехразовым питанием и необходимыми предметами гигиены, - сообщили в администрации региона.

Также в больнице на лечении от различных патологий находится 79 человек. Прием новых пациентов приостановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU