2020-04-23T16:37:33+03:00
Общество

Сбербанк определил лимит в 57,3 млрд рублей для беспроцентных кредитов на зарплаты

По условиям госпрограммы, представители малого и среднего бизнеса могут получить такой займ до 1 октября
Олег ИВАНОВ
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Со старта программы «кредит под 0%» Сбербанк принял заявки на сумму около 12 млрд рублей- уже одобрены займы на 5,8 млрд рублей. По условиям госпрограммы, представители малого и среднего бизнеса до 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев. При этом первые полгода ставки по сути нет - 0%, а затем она составит до 4%.

- Сегодня по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% Сбербанком загружены лимиты на сумму 57,3 млрд рублей в количестве более 73 тысяч штук. Обращаем внимание, что в их числе также лимиты для компаний по новой отрасли «непродовольственный ретейл», которую правительство на днях также отнесло к пострадавшим, - комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Напомним, Сбербанк с конца марта начал выдавать беспроцентные кредиты в рамках данной программы, но только тем компаниям, у которых есть зарплатный проект в банке. Однако с 22 апреля - такого ограничения уже нет. На кредит под 0% могут рассчитывать и те, у кого такого проекта нет.

- Что касается технического процесса одобрения таких кредитов, то для наших клиентов – ИП и ООО с одним учредителей, а это около 60% наших клиентов, он занимает всего 15 минут. Для клиентов, которые ранее не обслуживались, процесс несколько дольше, но мы также продолжаем активно принимать заявки для таких клиентов - их у нас уже около 100, - рассказывает Анатолий Попов.

По расширенной программе кредитных каникул Сбербанка также рассмотрел более 60 тысяч заявок. Из них было одобрено около 29 тысяч. Кроме того, проведена реструктуризация по 25 тысячам договоров. А общий объем реструктуризации составил 45 млрд рублей.

С 20 апреля Сбербанк также присоединился к новой программе правительства по субсидированию ставки малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей. По этой программе в банк уже поступило около 100 заявок на сумму более 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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