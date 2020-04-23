В Курской области отремонтируют более 260 километров дорог

23 Апр 2020 2020-04-23T15:47:09+03:00

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В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» планируется отремонтировать 61 автомобильную дорогу регионального и межмуниципального значения протяженностью более 260 км. Работы пройдут во всех районах области.

Одним из первых к ремонту приступило Медвенское ДЭП. Дорожники провели фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке автодороги «Обоянь-Суджа»-Долженково-Филатово» - Вышнее Бабино - Нижнее Бабино.

Общая протяженность этой трассы составляет более 25 км. Она соединяет населённые пункты Обоянского и Большесолдатского районов. Ремонтные работы на этой дороге ведутся поэтапно начиная с 2016 года. В текущем сезоне дорожники приведут в нормативное состояние участок трассы протяженностью 5,8 км. Он проходит через село Косиново Башкатовского сельсовета Обоянского района. Здесь находятся школа, детский сад, храм и продовольственный магазин.

Подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие, нанесет разметку, установит дорожные знаки и тем самым завершит многоэтапный ремонт межмуниципальной трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU