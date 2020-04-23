2020-04-23T15:38:12+03:00
Общество

В Курске стали штрафовать за парковку на газонах

Рейд прошел на проспекте Клыкова
Светлана ВОЛКОВА
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Один из дворов на улице КомароваОдин из дворов на улице КомароваФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске прошел рейд по незаконным парковкам.

Его провели специалисты комитета городского хозяйства.

В результате рейда было выявлено 31 нарушение автомобилистами, осуществляющих парковку на газонах и земельных участках не имеющих твердого покрытия во дворах домов, расположенных по проспекту Вячеслава Клыкова 36,38 и 50.

- Нарушители правил парковки наносят серьезный вред зеленым насаждениям и создают неудобства пешеходам. В ходе рейда мы фиксируем все факты нарушений нерадивыми автомобилистами, передаем в ОГИБДД УМВД по городу Курску и дальше собственники транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности, - отметили в комитете городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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