В Курске стали штрафовать за парковку на газонах
В Курске прошел рейд по незаконным парковкам.
Его провели специалисты комитета городского хозяйства.
В результате рейда было выявлено 31 нарушение автомобилистами, осуществляющих парковку на газонах и земельных участках не имеющих твердого покрытия во дворах домов, расположенных по проспекту Вячеслава Клыкова 36,38 и 50.
- Нарушители правил парковки наносят серьезный вред зеленым насаждениям и создают неудобства пешеходам. В ходе рейда мы фиксируем все факты нарушений нерадивыми автомобилистами, передаем в ОГИБДД УМВД по городу Курску и дальше собственники транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности, - отметили в комитете городского хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU