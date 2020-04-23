2020-04-23T15:28:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске: в БСМП с подозрением на коронавирус находится более 90 человек

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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По предварительным данным инфицировано более 20 пациентовПо предварительным данным инфицировано более 20 пациентовФото: Светлана ВОЛКОВА
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В больнице скорой медицинской помощи под подозрением на инфицирование коронавирусом находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

Ситуация вызвана множественным заносом, это связано с профилем лечебного учреждения. БСМП продолжает работать, но в рамках карантинного режима. Прием новых больных временно приостановлен, сообщили в администрации региона.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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