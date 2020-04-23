Мошенники списали деньги с карты курянина

23 Апр 2020 2020-04-23T15:23:48+03:00

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Очередной жертвой «электронного» мошенничества стал 55-летний житель областного центра. Мужчине поступил звонок от человека, который представился сотрудником одного из банков. Неизвестный рассказал, что на имя курянина успешно оформлена кредитная карта с лимитом сто тысяч рублей и сообщил, что для соблюдения условий самоизоляции ее доставит курьер. Взволнованный мужчина ответил, что никакой заявки на получение банковской карты не оставлял. Тогда лже-менеджер предположил, что кредит оформили мошенники и соединил его со своим подельником - "сотрудником службы безопасности".

В ходе разговора мужчину убедили в том, что с его новой карты преступники уже пытаются списать деньги. Курянину пообещали остановить преступный произвол и для этого потребовали как можно скорее продиктовать роботу-автоответчику номер имеющейся банковской карты и код из СМС-сообщения. После того, как мужчина поделился секретными банковскими данными с преступниками, у них появилась возможность контролировать его личный кабинет онлайн-банкинга. На счете у него было 20 тысяч рублей. Мошенники вывели их и прервали связь. По факту преступления возбуждено уголовное дело, пообещали в полиции.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники банка не станут предлагать по телефону решить какие-либо вопросы со счетами и картами. В каждом СМС сообщении от банка содержится предупреждение о том, что секретный код нельзя называть никому. Скажите мошенникам нет, и ваши деньги будут в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU