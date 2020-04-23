Режим самоизоляции в Курске: БСМП на карантине по коронавирусу - более 70 человек заразились

23 Апр 2020 2020-04-23T13:52:05+03:00

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В больнице скорой медицинской помощи объявлен карантин.

По информации комитета здравоохранения Курской области, городская клиническая больница скорой медицинской помощи в настоящее время функционирует в рамках особого карантинного режима.

Это связано с тем, что при обязательном тестировании медицинских работников на COVID-2019, среди сотрудников БСМП были выявлены положительные результаты на новую коронавирусную инфекцию. Большинство сотрудников направлены на домашний карантин, пять человек госпитализировано в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко. В общей сложности по предварительным данным заразились более 70 человек, включая врачей и пациентов.

В БСМП временно не направляют пациентов, они маршрутизируются в другие стационары Курска. Оставшиеся пациенты и персонал регулярно проходят обследование на COVID-19.

В учреждении проводится усиленная санитарная обработка. Специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты полностью обработали приемное отделение БСМП, 23 апреля завершается обработка терапевтического корпуса.

Карантин введен 22 апреля по распоряжению главного санитарного врача региона. Есть опасения, что распространение заразы вышло за пределы медучреждения.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

В порядок проведения весеннего призыва внесены изменения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодняшний день сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно онлайн.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

ИСТОЧНИК KP.RU