Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: предостережение получили люди, пришедшие возложить цветы к памятницу Ленину

23 Апр 2020 2020-04-23T12:33:42+03:00

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В Курске сотрудники полиции выписали предостережение людям, которые вечером 22 апреля пришли возложить цветы к памятнику Ленину. Напомним, 22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения вождя пролетариата.

- После завершения рабочего дня жители Курска решили отметить 150-летие со дня рождения В.И. Ленина возложением цветов к памятнику на Красной площади областного центра.

Торжественную церемонию прервали сотрудники полиции, которые на протяжении дня дежурили у Дома Советов с целью пресекать передвижение граждан, которые должны быть на самоизоляции. Полицейские взяли «в кольцо» семь курян у памятника Ленину, - рассказали свидетели ЧП.

Нарушители режима самоизоляции отделались предупреждением.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

В порядок проведения весеннего призыва внесены изменения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодняшний день сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно онлайн.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

ИСТОЧНИК KP.RU