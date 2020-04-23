Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: работает "горячая линия" по транспортным картам для медиков

23 Апр 2020 2020-04-23T12:09:48+03:00

Мэрия уточнила список маршрутов, на которых действует проездной Фото: Светлана ВОЛКОВА

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С 21 апреля в общественном транспорте региона для медицинских работников действуют льготные проездные.

Бесплатным проездом смогут воспользоваться врачи и медицинский персонал участковой службы, скорой помощи, медработники фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Получить специальные проездные они могут по месту работы.

Льготы действуют на маршрутах по регулируемому тарифу (некоммерческому). При возникновении вопросов по работе пассажирского транспорта можно обращаться по телефону «Горячей линии» 8 (4712) 702-802.

Сотрудники комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области составили перечень межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым предоставляется право бесплатного проезда по транспортным картам льготника.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

В порядок проведения весеннего призыва внесены изменения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодняшний день сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно онлайн.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

ИСТОЧНИК KP.RU