Вор сдал в лом металлический контейнер с дачи курянки

23 Апр 2020 2020-04-23T11:49:24+03:00

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Сотрудники Сеймского отдела полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж с дачных участков. 33-летний житель областного центра ранее уже привлекался к уголовной ответственности. С заявлением о краже металлического контейнера в полицию обратилась пенсионерка. В ходе грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник похитил контейнер, воспользовавшись услугами манипулятора. Ничего не подозревавший водитель погрузчика перевез чужое имущество в пункт приема лома, сообщили в полиции.

Оперативники выяснили, что подозреваемый причастен к совершению трех аналогичных эпизодов. От продажи металла он получил более 20 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ и до суда останется под подпиской о невыезде. Ему грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU