2020-04-23T11:45:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: пожарные караулы перешли на бесконтактную смену дежурства

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Дежурство организовано по новой схемеДежурство организовано по новой схемеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции теперь между заступающей и сменяющейся сменами сотрудников ГУ МЧС России по Курской области обеспечивается максимальная дистанция.

Дежурство организовано по новой схеме: неделю сутки через сутки работают первые два караула, следующую неделю – два остальных караула.

На службе весь личный состав использует средства индивидуальной защиты, регулярно обрабатывает дезинфицирующими средствами все помещения в пожарной части. Обрабатывается и техника – перед началом дежурства и после каждого выезда по тревоге.

На сегодняшний день заболеваний среди пожарных не допущено, сообщили в МЧС.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

В порядок проведения весеннего призыва внесены изменения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодняшний день сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно онлайн.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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