В Курске ликвидировали свалку рядом с санаторием

23 Апр 2020 2020-04-23T11:40:54+03:00

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В региональный комитет экологической безопасности и природопользования поступила информация о том, что недалеко от санатория «Соловьиные зори» образовалась стихийная свалка. По требованию экологов она была ликвидирована силами комитета городского хозяйства Курска, сообщили в мэрии.

Напоминаем, что за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU