В Курске ликвидировали свалку рядом с санаторием
Мусор скопился рядом с "Соловьиными зорями"
За свалку мусора положен штрафФото: Светлана ВОЛКОВА
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В региональный комитет экологической безопасности и природопользования поступила информация о том, что недалеко от санатория «Соловьиные зори» образовалась стихийная свалка. По требованию экологов она была ликвидирована силами комитета городского хозяйства Курска, сообщили в мэрии.
Напоминаем, что за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU