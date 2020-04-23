Курянам предлагают присоединиться к проекту "Дорога памяти"
Министерство обороны Российской Федерации в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне реализует уникальный проект «Дорога памяти», призванный увековечить память о каждом участнике Великой Отечественной войны.
Свое продолжение проект найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев на территории главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Принять участие в проекте может каждый.
Для того, чтобы добавить информацию о своем родственнике, нужно сделать четыре простых шага:
шаг первый: зайти по ссылке: https://foto.pamyat-naroda.ru/hero;
шаг второй: заполнить анкету – обязательными для заполнения являются поля «Имя», «Фамилия» и e-mail для доступа в личный кабинет, а все остальные данные сообщаются по возможности;
шаг третий: загрузить фотографию, если она имеется;
шаг четвертый: нажать кнопку «Сохранить» – после модерации герой будет добавлен на сайт.
ИСТОЧНИК KP.RU