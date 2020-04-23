2020-04-23T11:02:17+03:00
Общество

Курянам предлагают присоединиться к проекту "Дорога памяти"

Данные о своих предках можно разместить на специальном сайте
Светлана ВОЛКОВА
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Куряне могут увековечить память о своих предкахКуряне могут увековечить память о своих предкахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Министерство обороны Российской Федерации в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне реализует уникальный проект «Дорога памяти», призванный увековечить память о каждом участнике Великой Отечественной войны.

Свое продолжение проект найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев на территории главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Принять участие в проекте может каждый.

Для того, чтобы добавить информацию о своем родственнике, нужно сделать четыре простых шага:

шаг первый: зайти по ссылке: https://foto.pamyat-naroda.ru/hero;

шаг второй: заполнить анкету – обязательными для заполнения являются поля «Имя», «Фамилия» и e-mail для доступа в личный кабинет, а все остальные данные сообщаются по возможности;

шаг третий: загрузить фотографию, если она имеется;

шаг четвертый: нажать кнопку «Сохранить» – после модерации герой будет добавлен на сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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