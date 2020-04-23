23 Апр 2020 2020-04-23T10:28:59+03:00

За последние сутки выписали девять человек Фото: предоставлено пресс-службой

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 23 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 23 апреля 2020 года составило 36 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля, в Курской области зарегистрировано 308 (+32) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 269 пациентов: 85 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 184 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 36 пациентов. Девять из них - за последние сутки.

Скончались три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

ИСТОЧНИК KP.RU