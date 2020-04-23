Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 23 апреля 2020 года составило 36 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 23 апреля 2020 года составило 36 человек.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля, в Курской области зарегистрировано 308 (+32) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 269 пациентов: 85 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 184 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 36 пациентов. Девять из них - за последние сутки.
Скончались три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.
С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.
Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.
ИСТОЧНИК KP.RU