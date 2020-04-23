Курская область вышла в лидеры в стране по надоям молока

23 Апр 2020 2020-04-23T10:24:48+03:00

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По данным Минсельхоза России, среднесуточный надой от одной коровы в сельхозпредприятиях страны составил 17,86 кг, что на 1,07 кг больше, чем годом ранее. Курская область входит в число 20 регионов-лидеров, в хозяйствах которых получено свыше 20 кг молока в расчете на корову.

Как рассказали в комитете АПК Курской области, в сельхозпредприятиях региона среднесуточный надой составляет 20,2 кг молока.

Есть и отличившиеся районы по этому показателю. Так, в сельхозпредприятиях Беловского района он составляет 25,9 кг.

В Мантуровском районе надой на корову в сутки составляет 25,7 кг молока.

ИСТОЧНИК KP.RU