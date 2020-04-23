Режим повышенной готовности в Курске: в больницах организуют 552 места для пациентов с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T09:31:47+03:00

Оказание медпомощи в целом должно быть продолжено Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией обсудили в режиме ВКС. Заседание президиума Координационного совета при Правительстве провел Михаил Мишустин. Также участие приняли главы регионов, в том числе губернатор Курской области Роман Старовойт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Правительством РФ у регионов запрошена информация о готовности больниц и расчеты для оказания финансовой помощи, необходимой для расширения коечного фонда. На эти цели выделено более 33 млрд рублей.

- В Курской области продолжается развертывание коечного фонда, до конца апреля будут задействованы три медицинские организации. В них будет 552 места для пациентов с коронавирусной инфекцией. Продолжается оснащение больниц аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты, - сказали в администрации региона.

Михаил Мишустин попросил обратить внимание губернаторов, что работа в регионах не должна носить формальный характер. Также премьер-министр подчеркнул, что концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, нельзя забывать о людях с другими, тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

В порядок проведения весеннего призыва внесены изменения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодняшний день сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно онлайн.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

ИСТОЧНИК KP.RU