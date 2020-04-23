Режим повышенной готовности в Курске: призывников протестируют на коронавирус

23 Апр 2020 2020-04-23T09:21:11+03:00

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В порядок проведения весеннего призыва внесены изменения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодняшний день сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно онлайн.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

Во время работы призывных комиссий будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Это касается как обязательного измерения температуры, так и недопущения на обследование юношей, имеющих явные признаки респираторных заболеваний. Потоки призывников будут разведены. Перед отправкой в войска юноши в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19 и получат необходимые средства индивидуальной защиты.

Важное изменение в ходе этого весеннего призыва: учащиеся 11-х классов не получат повестки в военкомат. Им дается возможность сосредоточиться на поступлении в учебные заведения.

В весеннюю кампанию в ряды Вооруженных сил РФ будет призвано более 1500 курян. По всем интересующим вопросам относительно призыва можно обратиться по телефонам: 70-07-62; 70-07-63; 70-07-51; 26-05-25.

Военный комиссар также добавил, что меры предосторожности будут соблюдаться и при постановке на учет тех, кто вернулся этой весной из армии: юношам предстоит провести две недели на карантине.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

ИСТОЧНИК KP.RU