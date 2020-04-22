Под Курском обнаружили боевой арсенал

22 Апр 2020 2020-04-22T21:42:22+03:00

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22 Апреля в Службу спасения поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе 1-е Мая Поныровского района. На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В селе саперы изъяли 48 снарядов: ручные гранаты – 10 шт; авиабомбу – 1 шт, артснаряды: 152 мм – 1 шт; 76 мм – 10 шт; 88 мм – 10 шт; 45 мм – 10 шт; минометные мины: 82 мм – 2 шт; 120 мм – 1 шт; противопехотную мину – 1 шт; и взрыватели -2 шт. Боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU