Под Курском пьяный мотоциклист ударил кулаком полицейского
Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Беловского района. Мужчину подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти.
15 апреля 2020 года днем подозреваемого, который ехал на мотоцикле в пьяном виде по деревне Гирьи Беловского района, остановили сотрудники ДПС. Мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, ударил полицейского кулаком в лицо. Кроме того, подозреваемый публично оскорблял сотрудников полиции.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU