Под Курском пьяный мотоциклист ударил кулаком полицейского

22 Апр 2020 2020-04-22T21:23:00+03:00

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Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Беловского района. Мужчину подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти.

15 апреля 2020 года днем подозреваемого, который ехал на мотоцикле в пьяном виде по деревне Гирьи Беловского района, остановили сотрудники ДПС. Мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, ударил полицейского кулаком в лицо. Кроме того, подозреваемый публично оскорблял сотрудников полиции.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU