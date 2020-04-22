Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: собираясь в магазин, не забудьте паспорт

22 Апр 2020 2020-04-22T18:19:07+03:00

Изменить размер текста: A A

22 апреля в Курске состоялась онлайн-конференция на тему ограничений и правил передвижения во время режима повышенной готовности. На ней рассказали, в каких случаях куряне могут покидать место своего пребывания.

А также пояснили, что, отправляясь даже в ближайший магазин при себе необходимо иметь паспорт. Посещение крупных гипермаркетов типа «Ленты» или «Метро» также не является нарушением. Полиция относится с понимаем к тем, кто приехал закупиться продуктами на неделю, например, из близлежащих сел.

На дачу можно ездить на личном транспорте или на такси. При себе необходимо иметь документы - членскую книжку садоводческого товарищества или иные документы, подтверждающие право собственности на участок.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU