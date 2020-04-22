Можно ли ездить на дачу в Курске в период карантина: рекомендации и советы

22 Апр 2020 2020-04-22T17:56:03+03:00

На дачу можно ездить на личном транспорте или на такси Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В постановление об ограничении передвижения по Курской области внесли изменения. Об этом сообщили на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения.

Граждане могут покидать места проживания в следующих случаях: для обращения за медицинской помощью, при следовании на работу (при наличии маршрутного листа), для похода за продуктами, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также для поездки на дачу и к родственникам в деревню.

На дачу можно ездить на личном транспорте или на такси. При себе необходимо иметь документы - членскую книжку садоводческого товарищества или иные документы, подтверждающие право собственности на участок. Ходить пешком и ездить на велосипеде на дачу тоже можно. Документы также нужно иметь при себе. Дачные перевозки пока возобновлять не будут.

Можно и посещать родственников в деревне, которым старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями. При этом нужно иметь кое-какие документы, например, справку о том, что ваш родственник болеет, подтверждающие родство или документы на дом или участок.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU