2020-04-22T17:19:31+03:00
Происшествия

В Курске задержали дачного вора

Мужчина украл металлический контейнер
Яна ШЕЛЕСТ
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Похитителя оперативно установилиПохитителя оперативно установилиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Сеймский отдел полиции обратилась пенсионерка и сообщила, что у нее с дачи украли металлический контейнер. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник похитил контейнер с помощью манипулятора. Ничего не подозревавший водитель погрузчика перевез чужое имущество в пункт приема лома.

Похитителя оперативно установили. 33-летний житель Курска ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Оперативники выяснили, что подозреваемый причастен к совершению еще трех аналогичных краж.

От продажи металла курянин получил более 20 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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